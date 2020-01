EA met Chinese partner bezig aan Apex Legends voor mobile

EA liet vorig jaar al doorschemeren dat ze met een mobile versie van Apex Legends bezig waren. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers laat de uitgever weten een partner te hebben gevonden.

EA wilde echter nog niet zeggen wie deze partner is en wanneer we de mobiele versie van Apex Legends kunnen verwachten. Het enige wat we van de partner weten, is dat deze uit China komt. Daardoor is de kans wel groot dat het om Tencent gaat, aangezien zij ook FIFA Online 4 en Need for Speed Online in China voor EA uitgaf. Het is dus aannemelijk om er vanuit te gaan dat zij de mobiele versie van de Battle Royale game onthullen.

Hoe dan ook zal deze Chinese partner niet alleen de mobiele versie voor haar rekening nemen, maar ook de pc-versie op de Chinese markt brengen.De variant van smartphones en tablets zal uiteraard wereldwijd worden uitgebracht.

Met deze zet is EA niet de eerste die met een Chinees bedrijf gaat samenwerking. Activision bracht samen met Tencent Call of Duty: Mobile op de markt en Blizzard werkt samen met NeatEase aan Diablo Immortal.

De uitgever durfde nog niet te zeggen wanneer de mobiele versie van Apex Legends op de markt komt. Er zouden volgens Jorgensen te veel ‘onzekerheden’ zijn. Daarom werd de game ook niet meegenomen in de verwachtingen voor het komende fiscale jaar.

EA onthulde overigens tijdens dezelfde presentatie dat Star Wars Jedi: Fallen Order een succes is. De game wist namelijk boven verwachting te verkopen. Daarnaast liet de uitgever ook weten dat ze volgend fiscaal jaar maar liefst acht games zullen uitbrengen, waarvan vier sportgames.