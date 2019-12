‘EA heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan’

Volgens EA Motive topman Patrick Klaus focust EA nu ‘meer dan ooit op de kwaliteit van hun games.

In een interview met GamesIndustry.biz laat Klaus het volgende weten:

“Het voelt als een ander bedrijf, een bedrijf dat heel erg is gericht op kwaliteit. Daarom vond ik het leuk om terug te komen. Onze nummer één prioriteit is het maken van geweldige games en werknemers helpen ons in Montreal enorm met het hoeveelheid talent die we in de studio hebben, zodat we geweldige games kunnen maken voor de uitgever.”

Klaus werkte eerder al voor EA, maar stapte in 2011 over naar het Ubisoft Quebec van Jade Raymond. In april keerde hij echter weer terug bij de uitgever om bij Motive aan de slag te gaan. Deze studio hielp onder andere mee aan Star Wars Battlefront 2, waarvoor vandaag nieuwe content is verschenen.

In het interview laat hij verder weten dat er een Star Wars game bij Motive in ontwikkeling is en dat EA nog nooit bewust slechte games op de markt heeft gebracht. De laatste jaren kwam EA al vaak onder vuur door games die controversiële lootboxes bevatten. Echter konden we Star Wars Jedi: Fallen Order erg waarderen. Denken jullie dat EA de goede kant op gaat? Laat het ons weten in de reacties.