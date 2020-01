EA komt voor maart 2021 met acht games, waarvan vier sportgames

EA heeft voor maart 2021 acht games in de planning staan, waarvan vier sportgames en vier games gebaseerd zijn op bestaande IP.

Dit liet de uitgever doorschemeren tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. Daarin onthulde zij de plannen voor fiscaal jaar 2021, dat op 1 april 2020 begint en 31 maart 2021 eindigt. In die periode gaat EA acht games van hun interne studios op de markt brengen.

Daarvan zijn dus vier sportgames, waarvan we zeker weten dat FIFA en Madden er tussen horen. De ene is mogelijk NHL en de andere lijkt NBA Live te zijn. Al is laatstgenoemde niet zeker, want NBA Live 20 werd onlangs nog geannuleerd. Een nieuw deel van deze reeks zou mogelijk alleen naar de next-gen consoles komen.

Van de niet sportgames weten we in ieder geval zeker dat een daarvan Medal of Honor: Above and Beyond voor VR-platformen. Wat die andere drie games zullen worden, blijft nog de vraag. Immers krijgen we dit jaar geen nieuwe Battlefield en lijkt Titanfall 3 door het succes van Apex Legends ook voorlopig niet te komen.

Naast deze games gaat EA ook nog vier games van hun indie developers uitgeven, mogelijk door middel van het EA Originals label. Tot slot staan er ook nog twee mobiele games in de planning.