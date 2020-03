E3 wordt mogelijk afgelast

Het is wel te stellen dat er wat paniek in de wereld heerst door het COVID19 virus. Verschillende (game)beurzen zijn al afgelast en nu lijkt ook de E3 dit jaar niet door te gaan.

Er is vooralsnog geen bericht vanuit de officiele organisatie maar verschillende media melden op Twitter dat de boel wordt afgelast. Het lijkt te beginnen bij indie-developer Devolver Digital, die een bericht de wereld in stuurt waarin staat dat we beter onze E3 hotels kunnen cancelen.

Een schrijver van Kotaku, Jason Schreider heeft eerder ook al melding gemaakt van dit feit. In de wandelgangen zou zijn benoemd dat beurs wordt afgelast vanwege het virus en dat er een aankondiging komt. Bloomberg weet te benoemen dat dit vandaag is:

The cancellation is planned to be announced at 9:30 am Los Angeles time on March 11 by the Entertainment Software Association, according to a person familiar with the matter.