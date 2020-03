E3 2020 is onzeker door noodtoestand Los Angeles vanwege ‘coronavirus’

De staat Californië heeft de noodtoestand uitgeroepen door de uitbraak van het ‘coronavirus’ en hierdoor lijkt de E3 weleens op de tocht kunnen te staan.

Waar de organisatie achter de beurs (ESA) eerder deze week nog geen problemen zag, lijkt dit toch een behoorlijk roet in het eten te gooien. De ESA laat weten de situatie per dag te zullen bekijken en de situatie steeds te bespreken.

Er worden er in het Los Angeles Convention Center maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen, maar zolang de situatie in de staat niet verbeterd, zal het weleens kunnen dat de E3 wordt uitgesteld/ geschrapt.

De E3 vindt vooralsnog plaats van 9 tot en met 11 juni. Zodra we iets horen over deze situatie laten we je dat uiteraard weten.