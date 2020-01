Dying Light: Bad Blood is nu gratis voor alle spelers

Spelers van Dying Light kunnen nu gratis aan de slag met de Battle Royale modus Bad Blood. Je moet alleen even een code scoren.

De Battle Royale modus verscheen al in 2018 en geeft dankzij de unieke gameplay van Dying Light een leuke twist aan het genre. 12 spelers moeten namelijk zien te overleven, maar hebben voeren niet alleen de strijd met elkaar aan, maar ook met verschillende soorten zombies. Terwijl je op zoek ben naar goede loot wordt je dus van allerlei kanten geconfronteerd. Daarnaast moet je door het onderzoeken van bloed het eiland verlaten met een helikopter.

deze site. Na je aanmelding moet je alleen nog even aangeven op welke platform je de game speelt en daarna zul je een code voor de modus toegestuurd krijgen.

Dit wordt gezien als een soort goedmakertje voor het nieuws dat Dying Light 2 onlangs voor onbepaalde tijd werd uitgesteld. De game werd eigenlijk in de lente verwacht, maar dat was blijkbaar niet haalbaar. Wanneer deze game verschijnt, komt deze uit op de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X.