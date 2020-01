Dying Light 2 voor onbepaalde tijd uitgesteld

Als je dacht dat er wel genoeg uitgesteld is, heb je mooi even pech gehad. Ook Dying Light 2 gaat de geplande releasedatum niet halen.

Dit heeft ontwikkelaar Techland bekendgemaakt in een verklaring op social media.

In een verklaring meldt CEO Pawel Marchewka het volgende:

“We were initially aiming for a Spring 2020 release with Dying Light 2, but unfortunately we need more development time to fulfill our vision.

We will have more details to share in the coming months, and will get back to you as soon as we have more information. For this unwelcome news we want to apoligize. Our priority is to deliver an experience that lives up to our own high standards and to the expectations of you, our fans.”