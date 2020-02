Duitse game Gothic krijgt een remake

Wie kent de game uit 2001 nog? Het rollenspel van Duitse bodem zal volledig in een nieuw jasje gestoken worden.

Er was al een speelbare teaser uitgebracht enige tijd geleden. Deze is schijbaar ongelofelijk goed ontvangen, want THQ Nordic heeft op basis hiervan besloten om een remake van de volledige game te maken. Dus zowel de graphics als de gameplay/mechanics worden op de schop genomen.

De game zal uitkomen voor zowel de PC als de nieuwe generatie consoles. Verwacht echter niet dat het een release in 2020 krijgt; het volledig hermaken van spel vergt enorm veel tijd en moeite. THQ Nordic wilt graag open communicatie behouden met de community, gezien de community ook heeft meebepaald of de remake een feit zou worden. Voor een korte sfeer impressie kun je vast een video checken van de speelbare teaser.