Dubbele XP in Call of Duty Modern Warfare tot 11 februari

Infinity Ward geeft je aan het einde van Season 1 nog de kans om al je Tiers te behalen. Er is namelijk een extra lange driedubbele dubbel XP weekend gaande.

Met driedubbele dubbel XP bedoelen we natuurlijk dat je twee keer zo veel XP kunt verdienen op je wapen XP, je level XP en je Tiers.

Rank up and complete your Battle Pass! 2XP, 2X Weapon XP, and 2X Tiers are live now until 2/11 in #ModernWarfare! pic.twitter.com/TAN3V84SZx — Infinity Ward (@InfinityWard) February 5, 2020

Eerder deze week teaste de ontwikkelaar al wat we zoal kunnen verwachten van Season 2 voor Call of Duty Modern Warfare. Zo kunnen we Ghost als operator verwachten en keert de map Rust (uit Modern Warfare 2) terug. Ongetwijfeld zal er in de komende dagen meer informatie over het tweede in-game seizoen worden onthuld.

We zijn ook benieuwd of we dit seizoen dan ein-de-lijk de battle royale modus krijgen waarover veel gespeculeerd is. Echter zijn er al geluiden te horen dat dit mogelijk pas in Season 3 verwacht wordt. Wat hopen jullie nog allemaal te zien in Call of Duty Modern Warfare? Laat het ons vooral weten in de reacties!