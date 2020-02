Dreams VR-ondersteuning bijna klaar; multiplayer komt ook

Dreams weet de harten van de creatievelingen onder ons flink te bekoren. Het mooie van deze game is dat het alleen maar uitgebreider wordt met onder andere VR en multiplayer-mogelijkheden.

Dit heeft Alex Evans aan PlayStation Lifestyle laten weten. VR-ondersteuning was iets wat al eerder bevestigd was, maar waar tot op heden nog keihard aan wordt gewerkt. De ontwikkelaar laat in gesprek met de website weten dat de VR-ondersteuning voor de game nagenoeg klaar is en er dus snel aan komt.

De multiplayer is echter een ander verhaal, want daarover kon hij niet zeggen hoe lang dit gaat duren voordat dit komt. Hij weet wel zeker dat het eraan komt, aangezien hij zelf aan de code ervoor gewerkt heeft.

Ook gaat Media Molecule zelf nog flink aan de slag met Dreams om daar hun eigen games te maken. Tot nu toe resulteerde dit in Art Dreams, een korte singleplayer die maar al te goed laten zien waarom deze game zo uitnodigt om zelf games te maken. Immers is deze singleplayer gemaakt met de tools van Dreams.

Tot slot nodigt Evans niemand minder dan Hideo Kojima uit om Dreams een poging te geven en er een game mee te maken. We zijn benieuwd of Kojima hierop ingaat, maar vooral wat voor game hij dan gaat maken.