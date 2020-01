Er lijkt een nieuwe Dragon Quest aan te komen. Dit heeft Yuji Horii, bedenker van de serie, aangegeven in een tweet.

In de tweet geeft Yuji onder andere aan dat hij al 33 jaar werkt aan de serie en niet weet hoe lang hij dit nog gaat volhouden. Daarbij geeft hij ook aan dat hij trots is dat ze werken aan Dragon Quest XII. Er is verder niets bekendgemaakt over wat we kunnen verwachten en wanneer. We houden het in de gaten!