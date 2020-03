Bandai Namco heeft dan eindelijk laten weten wat we kunnen verwachten in de DLC voor Dragon Ball Z: Kakarot. De DLC brengt namelijk de transformaties uit Super naar de game.

In een blogpost laat de uitgever weten dat de eerste dlc, genaamd A New Power Awakens in de lente zal verschijnen. Deze geeft spelers de mogelijkheid om te transformeren tot Super Saiyan God. Dit zal in een training met Whis gebeuren en daarna zal er een Boss Battle volgen met Beerus.

Later dit jaar verschijnt er ook een tweede deel voor A New Power Awakens, maar daarover zijn tot op heden geen details onthuld. Deze DLC zal dan ook ‘later dit jaar’ verkrijgbaar zijn.