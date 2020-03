Doom Eternal pc specs onthuld

ID Software heeft laten weten wat je pc in huis moet hebben om Doom Eternal te kunnen draaien.

De Steam-pagina van de game is namelijk geüpdatet met de minimum en aanbevolen specs. Deze zijn als volgt:

Minimum specs

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: 64-bit Windows 7/64-Bit Windows 10

Processor: Intel Core i5 @ 3.3 GHz or better, or AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz or better

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6GB), GTX 1650 (4GB) or AMD Radeon R9 290 (4GB)/RX 470 (4GB)

Storage: 50 GB available space

Additional Notes: (1080p / 60 FPS / Low Quality Settings)

Aanbevolen specs

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: 64-bit Windows 10

Processor: Intel Core i7-6700K or better, or AMD Ryzen 7 1800X or better

Memory: 16 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB), RTX 2060 (8GB) or AMD Radeon RX Vega56 (8GB)

Storage: 50 GB available space

Additional Notes: (1440p / 60 FPS / High Quality Settings)

Doom Eternal verschijnt op 20 maart voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De game stond oorspronkelijk gepland voor november, maar werd uitgesteld.