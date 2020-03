Doom Eternal krijgt geen Deatmatch modus omdat het ‘eonen oud’ is

Pete Hines, de Senior VP van Bethesda, heeft aangegeven dat Doom Eternal geen Deatmatch modus krijgt omdat dit ‘eonen oud’ is.

Voorgaande Doom-spellen hadden altijd een multiplayer Deathmatch modus. Toen Shacknews in een interview met Pete Hines hier naar vroeg, gaf de Senior VP aan dat dit niet aanwezig zal zijn omdat het ‘eons old’ zou zijn. Hij vult ook aan dat Deatmatch ook niet past bij Doom, maar dat het alleen in de voorgaande games erin zat omdat ‘dit al decennia lang werd gedaan’. Volgens Pete is het niet logisch dat je in de singleplayer bezig bent met Demons kapot te knallen, om vervolgens in multiplayer alleen tegen andere Doomslayers te vechten. Er is daarom door Bethesda gekozen voor Battlemode, een a-synchrone multiplayeroptie. Hierin speelt één speler als de Doomslayer (het hoofdpersonage), terwijl twee andere spelers de rol krijgen van Demon, die samen de Doomslayer moeten omleggen.

Ondertussen is onze Niek druk bezig met de review van Doom Eternal, dus hou onze website goed in de gaten!