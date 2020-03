DOOM Eternal doet het goed op Steam

Sinds afgelopen vrijdag (donderdag in Nederland) is DOOM Eternal te spelen. Het lijkt erop dat de nieuwste editie in de klassieke serie het goed doet op Steam!

In het eerste weekend na de lancering behaalde DOOM Eternal de top 10 van meest gelijktijdige spelers. Op het hoogtepunt speelden 104.891 spelers tegelijkertijd deze demonische shooter. Ter vergelijking; DOOM uit 2016 haalde op zijn hoogst 44.271 spelers tegelijkertijd. Tel daarbij op dat DOOM Eternal zowel in Steam als in de Bethesda Store te koop is en het aantal spelers zal een stuk hoger hebben gelegen dan het nummer dat Steam naar buiten heeft gebracht.

Onze Niek is druk bezig met een review van Doom Eternal, dus houdt onze website goed in de gaten!