Doom Eternal draait 60fps op alle consoles, behalve Switch

Doom Eternal zal op de meeste consoles lekker soepel draaien, zoals je van deze serie had kunnen verwachten.

Een van de vele pluspunten van Doom 2016 was het feit dat het team de framerate stabiel op 60fps wist te houden. Daar gaat in Doom Eternal geen verandering in komen, laat ID’s Billy Khan op Twitter weten.

PS4, PS4 PRO, XB1, XB1S and XB1X all run at 60FPS. — Billy Khannow we wait 🙂 (@billykhan) March 7, 2020

Het gaat dus om de versies voor beide PlayStation-consoles en die van de Xbox. De Switch-versie staat er niet tussen, maar dat was bij de vorige Doom ook al het geval. De pc-versie zou, als we ID Software moeten geloven, zelfs tot 1000 fps ondersteunen. Dit zou voornamelijk komen door upgrades aan hun ID Tech 7 engine.

Mocht je interesse hebben om de game op de pc te gaan spelen, is het misschien wel even handig om te kijken wat je pc in huis moet hebben om de game te kunnen draaien.

Doom Eternal komt op 20 maart uit voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De Switch-versie is tot op heden nog niet voorzien van een releasedatum. Kijken jullie al uit naar deze game? Laat het ons weten in de reacties!