Sony heeft de PlayStation Plus-games voor februari bekendgemaakt. Volgende maand zijn dat er niet twee, maar zelfs drie.

Abonnees van de service kunnen vanaf 4 februari aan de slag met BioShock: The Collection, The Sims 4 en de VR-game Firewall: Zero Hour. Mocht je een VR-bril hebben, is dat zeker een aanrader!

Vergeet voor aanstaande dinsdag niet om nog even de games van januari een kans te geven!