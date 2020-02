Disney heeft het volgende tijdperk voor Star Wars onthuld. Echter lijkt het erop dat we vooralsnog geen games binnen Star Wars: The High Republic gaan zien.

Eerder dit jaar meldden diverse Star Wars blogs dat Disney aan een nieuw Star Wars tijdperk werkte onder de codenaam ‘Project Luminous’. Deze serie zou diverse soorten media beslaan en het verhaal vertellen wat zich honderden jaren voor de Skywalker saga gebeurde.

Deze serie zou volgens diezelfde blogs beginnen met een game, iets waardoor het voor ons ook een stuk interessanter maakte. Echter lijkt Disney met de onthulling van Star Wars: The High Republic roet in het eten te gooien.

Ondanks dat er een aantal details, waaronder de naam kloppen, maakt Disney geen melding van een game uit dit tijdperk. De reeks wordt namelijk verteld door middel van comics en romans van diverse auteurs. Disney meldde zelfs dat er geen films of series in productie zijn voor dit tijdperk. Echter is er nog wel een beetje hoop, want mocht de reeks tractie vinden dat er meer mogelijk is, maar de kans lijkt dus klein.

Het is jammer om dit te horen, nadat we eerder geruchten hoorden over een Knights of the Old Republic reboot/ remake en het annuleren van een originele game bij EA over het sterrenstelsel hier ver vandaan. Desondanks zou het eerste nog steeds kunnen, aangezien dat zich nog voor the High Republic plaatsvind.