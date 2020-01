Disco Elysium voorzien van hardcore mode

Fans van het duistere Disco Elysium opgelet! Met de laaste update is er een hardcore modus toegevoegd aan die het spel een heel klein beetje lastiger maakt.

Afgelopen oktober kwam de noir-game uit en heeft de ene naar andere positieve review ontvangen. Met een script van rond de miljoen woorden staat conversatie centraal, waar gevechten eigenlijk niet relevant zijn. Je speelt als een detective in een dystopische wereld waar eigenlijk alles mogelijk is; van een strenge agent zijn tot aan met een boombox rondlopen en een danskoning worden, niks is te gek. Voor een kleine sfeerimpressie kun je de video hierboven bekijken.

Om het nu nog spannender te maken heeft ontwikkel ZA/UM een hardecorde modus toegevoegd, om de speler nog meer uit te dagen. Daarnaast kun je nu van het avontuur genieten op je ultra-wide monitor, mocht je deze hebben. Hier is namelijk support voor toegevoegd.