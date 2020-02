Rockstar heeft GTA Online voorzien van een update en die brengt weer een nieuwe bolide, nieuwe dubbele beloningen en meer.

De Progen PR4: Nu op het Podium van het Diamond Casino & Resort

Volgende Week beschikbaar bij Legendary Motorsport Evenals de Open Wheel Race Series

Voordat je op 27 februari jezelf volledig verliest in de jacht naar glorie met de nieuwe Open Wheel Race Series, biedt het Diamond Casino & Resort je de allereerste kans om één van deze behendige en prachtige racemachines aan je eigen garage te kunnen toevoegen.

Jazeker – draai deze week aan de Lucky Wheel en maak kans op de Progen PR4, bestickerd met rood en witte Redwood-versiersels, één week voor deze beschikbaar is bij Legendary Motorsports.

Kortingen en extraatjes

Budgetteren is lastig, maar noodzakelijk voor een aspirant-mastermind. Op zoek naar meer manieren om deze week in GTA Online cash te sparen? Kijk dan niet verder dan de lijst hieronder die kortingen op onroerend goed, jachten, gewapende voertuigen, munitie en meer bevat. En, mocht je het Diamond Casino & Resort bezoeken; de Lucky Wheel-hoofdprijs van deze week is de Progen PR4 open wheel car.

Panden:

• Executive Offices, Add-Ons & Upgrades – 40% korting

• Executive Office Garages, Add-Ons & Renovations – 40% korting

• Special Cargo Warehouses, Add-Ons & Upgrades – 35% korting

• Garage Properties – 35% korting

• MC Clubhouses, Add-Ons & Upgrades – 40% korting

Voertuigen:

• Pegassi Zentorno – 40% korting

• Pegassi Oppressor – 40% korting

• HVY Insurgent – 35% korting

• TM-02 Khanjali – 35% korting

• Armored Kuruma – 35% korting

• B-11 Strikeforce – 35% korting

• Alle Yachts – 40% korting

• Buckingham Luxor – 40% korting

• Buckingham Luxor Deluxe – 40% korting

• Grotti X80 Proto – 40% korting

• Cheval Taipan – 40% korting

Wapens en Munitie:

• Alle Ammo – 35% korting

• Shotguns – 40% korting

• Heavy Weapons – 40% korting

• Throwable Weapons – 40% korting

Als je Twitch Prime en Rockstar Games Social Club-accounts zijn gekoppeld, kan je nog altijd het Pixel Pete’s Arcade-pand in Paleto Bay gratis krijgen tegen een volledige terugbetaling binnen 72 uur na aankoop, plus 35% kortingen op de prijs van de Fire Truck en Lifeguard Truck. Daarnaast krijg je een extra 10% korting op alle bovengenoemde kortingen. Om toegang te verzekeren tot toekomstige beneftis, ga dan naar Twitch Prime en meld je aan.

Ga naar de Social Club Events-pagina voor alle informatie over huidige special events, bonussen en kortingen.

Dubbele Beloningen bij Survivals in GTA Online

Plus Bonussen bij Special Cargo Missions, Gratis Dinka T-shirt en meer

Kijk hoe ver je komt door Survivals head-on aan te pakken. Deze betalen deze week overigens allemaal dubbel uit.

Wellicht heb je een Warehouse gevuld met uitgerangeerde goederen, en wil je graag wat smokkelwaar lossen. In dat geval zul je blij zijn om te horen dat Special Cargo Sell Misisons twee keer zoveel cash en RP uitbetalen als normaal gesproken. En, mocht je nu op zoek zijn naar iets wat meer georganiseerd; er zijn een hoop mogelijkheden beschikbaar via de SecuroServ-app op je iFruit, inclusief 2x GTA$ & RP bij VIP Work & Challenges, terwijl Associate en Bodyguard salarissen worden verdubbeld.





De Dinka Blista Kanjo

Kijk verder dan de ruwe buitenkant, en naar het warme, gelaste hart van de Blista Kanjo. Dit Japanse icoon – een topper tijdens zijn gloriedagen in de jaren 90 – verdient alle liefde, aandacht en modificaties die je kunt geven.

De Dinka Blista Kanjo Compact is nu beschikbaar bij Southern San Andreas Super Autos.

Hatchback-lovers die in hun handjes wrijven door sde nieuwe Dinka Blista Kanjo – deze is voor jou. Speel deze week GTA Online en krijgt het Dinka T-shirt gratis.