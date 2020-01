DICE geeft info over Battlefield V chapter 6

DICE gaat deze maand de laatste update voor chapter 5 van Battlefield V vrijgeven. Echter onthult men ook alvast de eerste info over chapter 6.

Alhoewel het nog niet bekend is wanneer het volgende hoofdstuk gaat beginnen, laat DICE alvast weten wat spelers kunnen verwachten.

De eerstvolgende update wordt 6.00 en voegt dus het zesde hoofdstuk aan de game toe. Deze brengt volgens de ontwikkelaar voornamelijk content naar de game toe. Spelers kunnen onder andere een nieuwe map, wapens en gadgets verwachten. We hoeven niet lang te wachten op de eerste trailer ervan, want die zal volgende week online gegooid worden. Daarnaast zal EA nog verder in detail gaan over het nieuwe hoofdstuk.

Naast nieuwe content gaat DICE ook weer wijzigingen aan de TTK (Time-to-kill) doorvoeren. Hiermee lijkt de ontwikkelaar al sinds de release te stoeien. Met update 5.0 hadden ze al weer het een en ander veranderd, maar dit gaan ze dus ook weer gedeeltelijk terugdraaien. Dit wordt vanaf update 6.2 aangepast.

In Update 6.2, we’ll be publishing a series of further changes designed to address the learning’s based on your feedback and game data. Full details will be shared after we’ve launched Update 6.0, but in short, you’re going to find that in close quarters much of the same Recoil, and Rate of Fire that you’re previously accustomed to will return.

We will continue to operate a damage model that ensures that weapons that are designed to be lethal in close quarters will still do less damage beyond 30M than experienced in 5.0, however we’re making adjustments to the damage curves to ensure that the damage drop off doesn’t feel as instant or severe. Weapons that should be more effective at range such as the Semi Auto Rifles and Pistol Carbines will have their damage drop offs extended, ensuring that they regain a purpose closer to their design and perform significantly better at range. Similar changes are also being made across MG’s and AR’s, and I will keep you updated as we finalize the design, and move them into a shippable state.