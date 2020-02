Rockstar Games heeft Red Dead Online weer voorzien van een update. Deze geeft spelers onder andere een Bounty Hunter kit, nieuwe bonussen, kortingen en meer.

Bounty Hunter kit

Speel tussen 4- en 10 februari Red Dead Online, en krijg nieuwe cadeaus voor nieuwe en al actieve Bounty Hunters. Mocht je nog niet zijn begonnen aan het spannende pad van de Bounty Hunter, je kunt een Gratis Bounty Hunter Licence krijgen, rechtstreeks van elk Bounty Board. Alle spelers kunnen ook 25 Bolas krijgen, een werpwapen dat de benen van vluchtende targets doet verstrikken, plus 25 Tracking Arrows. Beide munitie-gifts kunnen worden opgeëist bij je Camp Lockbox en postkantoor.

Extra bonussen en kortingen

Krijg 25% korting op Stable Slots en 40% korting op Breton, Kladruber, Criollo en Norfolk Roadster-paarden met geselecteerde Coats. De emotes I’m Watching You, Hat Tipping, Look To Distance en Hangover zijn ook tegen 40% korting beschikbaar.

PlayStation Plus-leden ontvangen 3 gratis Mash Refills voor hun Moonshiner-operatie, en 3 gratis Trader Resupplies, terwijl Twitch Prime-leden die hun account aan de Rockstar Games Social Club hebben gekoppeld, ontvangen de Collector’s Bag en Polished Copper Still Upgrade, helemaal gratis. Ga naar Twitch Prime en meld je aan. Wat vinden jullie van Red Dead Online? Bevalt de multiplayer van Red Dead Redemption 2 een beetje? Laat het ons vooral weten in de reacties.