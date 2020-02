Deze week in Red Dead Online: Collector bonussen, kortingen en meer

Rockstar Games heeft Red Dead Online weer voorzien van een update. Daarin een leuke bonus voor collector’s, maar ook nieuwe kortingen en meer.

Collector bonussen en extraatjes

Het is deze week in Red Dead Online zeer lucratief om het land uit te kammen, op zoek naar verborgen schatten. Start deze week als Collector, met een korting van 5 Gold Bars op de Collector’s Bag. Als je een Twitch Prime account hebt dat is gekoppeld aan je Rockstar Games Social Club-account, krijg je de Collector’s Bag gratis.

Intussen ontvangen Collectors van alle ervaringsniveaus een 100% Role XP-boost voor het ontdekken van een groot aantal erfstukken en andere waardevolle spullen, die verspreid zijn over de vijf staten. Daarbij ontvang je deze dubbele Role XP-boos ook wanneer je de Gold Panners Dream Weekly Collectie, of een andere volledige Collectie inlevert bij Madam Nazar. Dit doe je door haar te vinden op de map, óf door de Collectie op te sturen via een postkantoor.

Er is ook een assortiment aan kortingen op gereedschap van de Collector-handel – elk verkrijgbaar in de winkel van Madam Nazar.

Extra club XP en Twitch Prime extraatjes

Als je deze week Red Dead Online speelt, verdien je automatisch 5 Ranks aan Club XP, die ook meetelt voor je Outlaw Rank progressie. Speel vóór 2 maart en je Club XP wordt beschikbaar in de Benefits-sectie binnen 48 uur na spelen.

Naast de Collector’s Bag, ontvangen Twitch Prime-leden met een gekoppeld Social Club-account ook nog de Polished Copper Moonshine Still Upgrade voor hun Moonshining-handel. En, PlayStation Plus-leden krijgen 3 Mash Refills en 3 Trader Resupplies.