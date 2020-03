Deze week in GTA Online: Nagasaki Stryder, nieuwe bonussen en meer

Rockstar heeft GTA Online weer voorzien van een update. Deze voegt onder andere de Nagasaki Stryder toe, maar geeft ook weer nieuwe mogelijkheden om extra XP en GTA$ te scoren en meer.

Nagasaki Stryder

Twee is goed. Drie is beter. Drie wielen. Drie cijfers op de snelheidsmeter. Drie pond kwijt aan zweet en tranen van geluk terwijl je door het Senora-zand schiet, op weg naar vrijheid en vervoering, en de Nagasaki bedankt voor het tonen van de weg met de geheel nieuwe Stryder.

Nu beschikbaar bij Legendary Motorsport.

Dubbele beloningen bij Gunrunning Sell Missions en Bunker Series

plus Gratis Överflöd & Nagasaki T-shirts, Kortingen en eer

Als je een wapenhandelaar bent die in het bezit is van een grote voorraad wapens, is het verstandig om te profiteren van de zwarte markt, en wat voorraad te verhandelen. Zeker aangezien je tussen vandaag en 11 maart 2X GTA$ & RP bij alle Gunrunning Sell Missions kunt verdienen.

Bovengronds zijn de zaken hectisch, maar ook onder de oppervlakte heerst er voldoende chaos. Betreed de Bunker Series-corona (of start een Bunker Adversary Mode via het in-game menu) en dwaal door de ondergrondse uitsparingen om de hele week Dubbele Beloningen te verdienen.

Toon je voorkeur voor buitenlandse efficiëntie, luxe en design door GTA Online deze week te spelen, en de stijlvolle Överflöd en White Nagasaki T-Shirts gratis te krijgen – helemaal gratis.

Luckywheel wagen

Kom langs bij de lobby van het Diamond Casino & Resort, giet een shotje Macbeth achterover en draai aan de Lucky Wheel om kans te maken op cashprijzen, RP, kledingitems en meer. De hoofdprijs van deze week is een customized Överflöd Imorgon, het summum van Scandinavisch design, versierd met de Överflöd strepen, om het mooie nóg mooier te maken.

Kortingen



35% korting

MOCs, customization-opties en modificaties.

35% korting

De Imponte Ruiner 2000, Karin Sultan RS en de Declasse Scramjet.

Twitch Prime extraatjes

Degene die Pixel Pete’s Arcade voor de volledige retailprijs hebben gekocht ontvangen een volledige terugbetaling.

Extra 10% korting op bovengenoemde kortingen en 35% korting op de Rune Zhaba voor Twitch Prime-leden.