Rockstar Games heeft GTA Online weer voorzien van een update. Deze week komt daarmee de Declasse Drift Yosemite naar de game, maar ook nieuwe dubbele XP beloningen en meer.

Declasse Drift Yosemite

Je hebt je andere Yosemite aangepast zodat het een met vlammen-versierde, chroom-aangedreven, vierwielig gat in de ozonlaag is. Denk je dat het niet nóg belachelijker kan? Think again…

De Declasse Drift Yosemite maakt van een traditionele pick-up een soort beest uit nachtmerries, met een onverzadigbare honger naar asfalt. Wanneer jij op de baan arriveert, rennen de andere racers weg uit angst. Rijd ermee op de weg, en zie hoe monden openvallen van ontzag.

Dubbele belongingen bij Racing modi en RC Time Trials

Spelers die een ding hebben met adrenaline en competitie kunnen deze week in Los Santos Dubbele Beloningen verdienen bij verschillende high-stakes racing modes:

Als je je handen vies wilt maken is er altijd nog het zwarte markt kapitalisme van Business Battles, welke stuk voor stuk 2X GTA$ & RP uitbetalen tot 12 februari.

Lucky Wheel Diamond Casino & Resort

Als we het nu toch over onbelemmerd kapitalisme hebben; kom langs bij het Diamond Casino & Resort, en draai aan de Lucky Wheel voor de kans om cash, RP, kleding, óf de hoofdprijs van deze week te winnen: de tweedeurs Grotti Furia, een Italiaanse supercar die zó gelikt is dat het je noedels in pasta verandert, en je koffie in een stevige doppio espresso.

Kortingen

Om het race-enthousiasme te vieren dat de laatste tijd Los Santos in zijn greep heeft, mogen we met trots een aantal kortingen op garages, een selectie aan high-performance voertuigen en aanpassingsmogelijkheden aanbieden. Zie de onderstaande informatie voor meer details.

• Principe Deveste Eight – 35% korting

• Annis S80RR – 35% korting

• Annis RE-7B – 35% korting

• Truffade Thrax – 35% korting

• Grotti Itali GTO – 35% korting

• Progen GP1 – 40% korting

• Emperor ETR1 – 40% korting

• Vapid GB200 – 40% korting

• Declasse Hotring Sabre – 40% o korting

• Obey Omnis – 40% korting

• Liveries – 40% korting

• Brakes & Handling – 40% korting

• Engine Upgrades – 40% korting

• Turbo – 40% korting

• Transmission – 40% korting

• Suspension – 40% korting

• All Garages – 35% korting

Naast een extra 10% korting op alle bovengenoemde kortingen, ontvangen Twitch Prime-leden die hun accounts met de Rockstar Social Club koppelen gratis het Pixel Pete’s Arcade-pand in Paleto Bay (via een terugbetaling die je binnen 72 uur na aankoop ontvangt) en 80% korting op de Buckingham Pyro en Rhino Tank. Om toegang tot toekomstige benefits te verzekeren, ga dan naar Twitch Prime en meld je aan.

Blijf op de hoogte van de Newswire voor meer details over toevoegingen aan GTA Online die de komende weken volgen, en ga nar de Social Club Events-pagina voor allee huidige special events, bonussen en kortingen.