Deze uitgevers zijn sowieso van de partij tijdens E3 2020

Ondanks dat E3 2020 veel wijzigingen gaat krijgen, zijn er gelukkig nog genoeg uitgevers die wel van de partij zijn.

Zo lijken er steeds meer uitgevers hun eigen event te willen houden en heeft Geoffrey Keighley laten weten voor het eerst niet aanwezig te zijn en dus ook geen E3 Show te zullen houden. Wellicht dat we nu wel erg negatief zijn over die veranderingen en het verstandiger lijkt om het maar eerst een kans te geven voor we erover oordelen.

Desondanks liet de E3 van vorig jaar een behoorlijk vieze nasmaak achter, doordat er gegevens van media op het internet terecht kwamen. Op een soortgelijke manier zijn ook de eerste uitgevers bekend geworden.

De volgende uitgevers zullen in ieder geval aanwezig zijn tijdens E3 2020:

Activision Publishing

Amazon Game Studios

Bandai Namco Entertainment America

Bethesda

Capcom USA

Epic Games

Kalypso Media Group

NCSOFT

RDS Industries

SEGA

Square Enix

Take-Two

Tencent

THQ Nordic

Ubisoft Entertainment SA

UnnamedVR by Paracosma

Warner Bros Interactive Entertainment

XSEED Games

Het lijstje lijkt misschien nogal kort, maar dit wordt in de aanloop naar de show wel een stuk uitgebreider. Zodra we iets meer horen, lees je dat uiteraard op deze site.