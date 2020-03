Destiny 2’s Season of the Worthy is deze week van start gegaan

Met het Season of the Worthy is ook Trials of Osiris weer terug.

Misschien ben je al een paar dagen volop terug in de wereld van Destiny 2, maar mocht je het gemist hebben, Season of the Worthy is sinds dinsdag in volle gang! Met dit seizoen is de wereld van Destiny opnieuw een grote sprong voorwaarts gegaan.

Season of the Worthy nodigt zowel veteranen als nieuwe spelers uit om te ontdekken hoe het verhaal van Destiny zich blijft ontvouwen. Spelers krijgen de mogelijkheid om nieuwe activiteiten te spelen, zoals Seraph Tower public events, bunkeractiviteiten en de langverwachte terugkeer van de zeer uitdagende Trials of Osiris.

De belangrijkste kenmerken van Season of the Worthy:

Verdedig de Last City van de Red Legion door het opstarten van Rasputin

Nieuwe Seraph Tower public events en bunkeractiviteiten

Trials of Osiris keert ieder weekend terug (minimaal Power Level 960)

Season Artifact: Upgrade de Warmind Khanjali en verdien seizoensgebonden gear mods

Verdien de seizoensgebonden armor set: Sevents Seraph

Ontgrendel de Tommy’s Matchbook, een Exotic Auto Rifle

Destiny 2: Season of the Worthy is vanaf nu beschikbaar tot 9 juni. Voor meer informatie bezoek de officiële website.

Trials of Osiris

Trials zal vanaf dit weekend weer ieder weekend live zijn, om dit te vieren is ook hier een nieuwe trailer voor uitgebracht. De geliefde 3-vs-3 PvP-modus gaat op 13 maart 2020 om 18:00 van start in de game.

De Cult of Osiris is op zoek naar Guardians die foutloos zijn in hun executie op het slagveld en goed kunnen samenwerken met hun teamgenoten. Fireteams die de uitdaging aangaan en niet verliezen, kunnen exclusieve beloningen vrijspelen bij The Lighthouse.

Belangrijkste kenmerken van Trials of Osiris:

De maps Couldron, Exodus Blue en Anomaly uit Destiny 1 keren terug

De armor en wapens van Trials of Osiris keren terug

De armor van Trials of Osiris gaat gloeien na een Flawless run

Trials of Osiris keert op 13 maart terug in Destiny 2 tijdens Season of the Worthy. Bezoek de officiële website van Bungie voor meer informatie.