Destiny 2 offline gehaald door missende valuta’s en materialen

Destiny 2 en hotfixs zijn niet bepaald goede combinaties. In een korte periode hebben deze ‘spoedreparaties’ ervoor gezorgd dat Bungie de game offline moest halen.

Dit keer zorgde hotfix 2.7.1.1 ervoor dat Bungie de servers van Destiny 2 offline gehaald moesten worden. Spelers zouden namelijk valuta en materialen in hun inventory missen.

We are investigating the re-emergence of the issue causing missing currencies and materials after Hotfix 2.7.1.1 went live. Destiny 2 will remain offline, please stand by for further updates. — Bungie Help (@BungieHelp) February 11, 2020

Spelers zullen nog even moeten wachten om met het Crimson Days event aan de slag te kunnen. De servers zijn in ieder geval tot 4 uur vannacht in onderhoud.