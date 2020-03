Demo van Disaster Report 4 nu verkrijgbaar op de PS4 en Switch

Je kan nu kijken of het aardbevingsspel (ja, dat bestaat!) Disaster Report 4: Summer Memories iets voor jou is middels een demo!

In Disaster Report 4 ben jij iemand die naar Tokyo reist voor een sollicitatiegesprek, tot er opeens een aardbeving ontstaat die de stad in twee delen split. Het is aan jou om iedereen in veiligheid te brengen en ondertussen alle gevaren te ontwijken die bij een aardbeving komen kijken, zowel vallende stenen als dieven die misbruik maken van de situatie.

Disaster Report 4: Summer Memories wordt op 7 april uitgebracht op de PS4, Switch en op PC.