Deliver Us The Moon komt in april naar de consoles

Deliver Us The Moon kwam afgelopen oktober uit voor de PC. Consolespelers mogen echter blij zijn, het spel zal in de komende maanden naar de consoles komen.

Middels een persbericht maakte uitgever Wired Productions bekend dat Deliver Us The Moon op 24 april naar de PS4 en Xbox One komt. Een Switch-versie wordt aankomende zomer verwacht. Om dit te vieren zal het spel ook te pre-orderen zijn als een standaard- of deluxe-editie. Bij de deluxe-editie krijg je er ook de soundtrack en een artbook van 100 pagina’s bij. Deliver Us The Moon is overigens ontwikkeld door Nederlandse indiestudio KeokeN Interactive.