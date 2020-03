Death Stranding op de PS4 krijgt mogelijk ook een fotomodus

De kans bestaat dat er een fotomodus wordt toegevoegd als update voor de PlayStation 4-versie van Death Stranding.

In juni komt Death Stranding uit op pc samen met de erg gewilde fotomodus. Volgens Hideo Kojima wordt er ook gekeken of deze functie naar de PS4 versie kan komen.

Bij een tweet die de maker deelde van de Photo Mode op de pc versie verteld hij: ”ik overweeg om deze functie als update toe te voegen, aangezien er veel vraag naar is”.

Introducing how to use DEATH STRANDING PC version Photo Mode. It’s still under development but i think you can see the idea of how the process goes. I may consider this feature as an update, since there’re many requests from Sam’s in the world.

Out on 6/2https://t.co/TxRuNL91u2 pic.twitter.com/ICXO6Td6zI

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) March 6, 2020