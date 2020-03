Death Stranding komt in juni naar de pc

Death Stranding komt op 2 juni naar de pc via Steam en Epic Games Store. Deze versie komt met wat extraatjes, zoals een fotomodus en meer.

De aankondiging werd gemaakt via de Twitter-pagina van 505 Games, die de uitgever is voor de pc-versie.

Kojima Productions’ #DeathStranding launches on Steam & Epic Games Store on June 2, 2020. The PC edition features Photo Mode, high frame rate, ultra-wide monitor support & content from Valve’s Half-Life! Pre-purchase for in-game items & HD wallpapers: https://t.co/0Za43eMigd pic.twitter.com/0nyJIypwXR — 505 Games (@505_Games) March 2, 2020

Via de officiële website van de uitgever kun je de pc-versie van de game al pre-orderen, waar je extra in-game content en wallpapers krijgt. Vanaf 2 juni kun je dus aan de slag met Kojima’s meesterwerk.

Het lijkt overigens dat de pc-versie van Death Stranding niet het enige is waar Kojima mee bezig is. Het lijkt er namelijk op dat de ontwikkelaar bezig is met een nieuwe Silent Hill.