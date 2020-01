De volgende Call of Duty krijgt geen jetpacks

Voor degene die bang zijn dat de volgende Call of Duty weer ver in de toekomst duikt, hebben we mogelijk goed nieuws. De volgende Call of Duty van Treyarch heeft in ieder geval geen jetpacks.

Dit werd duidelijk doordat een fan die aan Treyarch topman David Vonderhaar vroeg naar dergelijke gadgets. Het is niet duidelijk of de fan serieus hoopte op jetpacks of dit voor de grap vroeg, maar het antwoord van David was in ieder geval erg duidelijk.

NO. — David “Vahn” Vonderhaar (@DavidVonderhaar) January 5, 2020

Such short-term memories. You hung me from the highest branch. No. NO. I have PTSD. — David “Vahn” Vonderhaar (@DavidVonderhaar) January 5, 2020

De futuristische setting in zowel Black Ops 4 en Infinite Warfare werden door een groot deel van de fans niet gewaardeerd. Die wilden dat de serie gewoon weer ‘boots on the ground’ zou worden. Dit resulteerde uiteindelijk in WWII en Modern Warfare.

Echter is het interessanter om te zien dat David Vonderhaar eigenlijk antwoord geeft op de volgende iteratie. De Call of Duty voor dit jaar zou eigenlijk door Sledgehammer Games en Raven Soft worden ontwikkeld. Echter werd er vorig jaar al gespeculeerd dat de game van dit jaar naar Treyarch wordt ontwikkeld. Dit zou komen omdat er bij Sledgehammer/ Raven wat onenigheid zou zijn. Activision zou daarom Treyarch naar voren hebben geschoven om de Call of Duty voor 2020 te maken.

Het kan natuurlijk ook zijn dat de ontwikkelaar het over hun Call of Duty game heeft, maar dat is dus nog niet duidelijk. Zodra we meer horen, laten we je het weten!