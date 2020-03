De update die Infinity Ward deze week bij Call of Duty Modern Warfare heeft, bracht een item die de ontwikkelaar al een tijd geleden beloofd had.

Vlak na de lancering van Call of Duty Modern Warfare heeft de ontwikkelaar wel eens gesproken over de functies van de horloges. Behalve dat zij de echte tijd laten zien, wilde Infinity Ward nog dieper gaan. Dit hebben ze dus gedaan door middel van een ‘Tomogunchi’, een Tamagotchi dat zich voedt door de kills die spelers maken.

Voor degene die niet weten wat een Tamagotchi is, dat was in de jaren 90 een soort draagbare simulatiegame. Je moest een virtueel huisdier onderhouden en zelfs voorkomen dat deze zou overlijden. Ja, je kunt je echt rijk rekenen tegenwoordig met smartphones of een Switch voor onderweg..

Echter was de horloge tot op heden niet te vinden, maar sinds de update kunnen spelers hem kopen. Het kost je wel 1000 COD punten (€10). Voor dat geld krijg je wel een bundel met daarin de befaamde horloge, een calling card, embleem, sticker, verf en een ‘charm’.

Het huisdiertje heeft overigens wel de mogelijkheid om te evolueren door middel van het voltooien van bepaalde taken. Er is zelfs een speciale meter die dit aangeeft. Je zult het dus goed in de gaten moeten houden om te zien waar het behoefte aan heeft.