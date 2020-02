De soundtrack van Star Wars Jedi: Fallen Order is vandaag uitgekomen

De Mongoolse folkmetalband The Hu heeft de soundtrack van Star Wars Jedi: Fallen Order op YouTube geplaatst.

Weet je de muziek nog die aan het begin van de game door de headphones van onze jonge jedi schalt? Dat is the Hu, een band uit Ulaanbaatar. The Hu bestaat pas 4 jaar en onderscheid zich door Mongoolse keelzang en folkmuziek te combineren met metal. In korte tijd hebben ze een groot publiek weten te bereiken en toffe gigs zoals de sountrack voor Star Wars Jedi: Fallen Order!

Check hierboven de video van The Hu – Segaan Essena.