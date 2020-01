De Sims gaan kleiner wonen

Ook de Sims doen mee met de klimaatgekte. Er komt voor het langlopende vierde deel een nieuw accessoirepakket met de naam The Sims 4: Klein Wonen.

Vergeet al die grote mansions die je kon maken en volproppen met de meest belachelijk dure spullen: Klein wonen is de toekomst! Het nieuwste accessoires pakket genaamd De Sims 4: Klein Wonen zorgt ervoor dat je Sims ook klimaatbewust (want dat schijnt de toekomst te zijn) kunnen leven.

De Tiny House is ook in Nederland in opkomst en dat is EA niet onopgemerkt gebleven. Nu kan je zelf het kleinst denkbare huisje neerzetten en inrichten met bijpassende meubels als bijvoorbeeld een – vrij agressief – opklapbed. Daarbij loont het ook in het spel zelfs om kleiner te gaan wonen! Zo zullen je rekeningen een stuk lager uitvallen, lijken kleine ruimtes zich goed te lenen voor sterke relaties en leuke romances en heb je veel meer groen over om een mooie tuin neer te leggen.

Het pakket zal verkrijgbaar zijn vanaf 21 januari op PC en vanaf 4 februari voor de consoles.

Zie de trailer hieronder.