De regisseur van Silent Hill werkt aan een nieuwe game

De veteraan game-artist van de Silent Hill reeks Masahiro Ito is bezig met een nieuwe game.

Door middel van Twitter deelde de bekende art director dat hij deel uit maakt van het ‘core team’ van een nieuw project. In het bericht geeft hij aan dat hij hoopt dat het project niet gecanceld wordt. Afgezien daarvan kon de regisseur niets verklappen over de game.

About that, I can tell you nothing yet. ( ´•ᴗ•)

— 伊藤暢達/Masahiro Ito (@adsk4) January 4, 2020