De “Nintendo Play Station” is te koop

Vroegah… Toen Nintendo nog aan het onderzoeken was of het over kon stappen van cartridge naar CD-ROM, kwam er vanuit SONY een prototype voorbij. Dit prototype is nu te koop, maar dan moet je wel heel diep in de buidel tasten.

Een geschiedenislesje krijgen vind ik altijd leuk en zeker als het om games of gaming gaat. Wellicht ben je niet bekend met verhaal dat Nintendo en SONY in een vergevorderd stadium waren om een samenwerking aan te gaan, maar de meeste van ons weten hoe dit verhaal is afgelopen. In vogelvlucht:

In de loop van de jaren ’90 was de opkomst van CD-ROM gigantisch en Nintendo wilde graag overstappen naar dit format wat simpelweg meer en sneller data kon verwerken. Nintendo koos uiteindelijk voor een samenwerking met het Nederlandse Philips (met o.a. Mario en Zelda op CD-i als resultaat) en SONY ging solo met de productie van de PlayStation zoals we deze tegenwoordig kennen.

Toch heeft SONY destijds een werkend prototype gemaakt om te laten zien waar de Nintendo Play Station toe in staat was. Dit prototype ziet er uit als een Super Nintendo op steroïden: Bovenin stopte je gewoon de cartridge, in de voorkant plugde je de SNES-controllers en als laatste stopte je er een toegevoegde CD-ROM in. Voor deze console zouden er weer andere games uit komen dan de reguliere SNES, maar dat is er dus nooit van gekomen. Uiteindelijk zijn er van deze console 200 stuks gemaakt, waarvan de meeste vernietigd zijn.

Maar deze niet! En hij werkt nog steeds!

Op een Amerikaanse veiling-website is er een exemplaar van dit stukje geschiedenis verschenen en de teller staat momenteel – schrik niet – op een bedrag van: $31.000!! Dus als je nog een oude sok met wat geld hebt en je bent zowel SONY als Nintendo fan, dan kan dit meesterwerk van jou zijn.

En oja: Alle bijbehorende kabels zitten er gelukkig gewoon bij.