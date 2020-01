De indie tech-horror game Stories Untold is nu uit voor Switch

De uitgever Devolver Digital heeft bekend gemaakt dat de verhaalgedreven horror game Stories Untold nu uit is voor Nintendo Switch.

De game kwam al eerder uit in 2017 voor pc en onderscheidde zich door zijn stijl die deels bestond uit Stranger Things (de poster van de game is zelfs gemaakt door Kyle Lambert die ook de poster van Stranger Things ontwierp) en deels uit een ‘text-adventure’ puzzel spel dat geïnspireerd is door de jaren 80. Na een bericht dat deze in januari dit jaar zou uitkomen maakte de game deze week zijn definitieve overstap.

Stories Untold is het geesteskind van ontwikkelaar Jon McKellan, die vooral bekend is door zijn aandeel in Alien: Isolation. De game heeft aan hem de kenmerkende retro-stijl te danken.

Je krijgt met Stories Untold meerdere games in 1. Zo is de game een soort Horror Anthologie waarin 4 verschillende verhalen zich in hetzelfde griezelige universum afspelen. De game is nu te koop in de Nintendo eShop. Kijk vooral even naar de trailer hieronder.