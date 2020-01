De Final Fantasy VII remake is uitgesteld

Slecht nieuws voor de spelers die al vrije dagen hebben opgenomen voor de release: de remake van Final Fantasy VII is een maand uitgesteld.

Wees echter niet getreurd, we hoeven niet ineens maaaaaaanden extra te wachten. Square Enix laat ons in een statement op diens website weten dat we nu op 10 april met de lang geanticipeerde remake aan de slag mogen. De extra 38 dagen worden natuurlijk wel goed benut, als we de producer van het spel moeten geloven. Het is namelijk bedoeld om de game wat extra op te poetsen om zo een zo’n goed mogelijke ervaring aan de speler te bieden:

We are making this tough decision in order to give ourselves a few extra weeks to apply final polish to the game and to deliver you with the best possible experience.