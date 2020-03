De band The Death Set heeft mogelijk een nieuwe Tony Hawk game gelekt

Op social media heeft de digital-punk band laten weten dat ze 5 nieuwe songs hebben aangeleverd aan de Tony Hawk 2020 game.

Uiteraard kan het gaan om een simpele marketing move, maar aldus een digital-punk band zou er dit jaar nog een nieuwe Tony Hawk game komen. Ook is het zo dat de glorie-dagen van de Tony Hawk games ondertussen al even achter ons ligt. Tony Hawk’s Pro Skater 5 is niet de game die de serie weer nieuw leven in kon blazen. Ondertussen is ook de samenwerking tussen Tony Hawk en Activision verleden tijd.