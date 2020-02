Dangerous Driving 2 aangekondigd voor pc, PS4, Xbox One en Switch

Three Fields Entertainment heeft de opvolger van de spirituele opvolger van Burnout aangekomndigd. Dangerous Driving 2 verschijnt dit najaar.

De game is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. De game kent een open wereld, waarin je het tegen AI tegenstanders opneemt of lekker rond kunt scheuren.

Je kunt de game in je eentje of in splitscreen spelen en uiteraard is er ook een online modus. De game wordt ergens dit najaar verwacht.

Three Fields bestaat uit voormalig werknemers van Criterion en die brachten je, naast Dangerous Driving, ook Danger Zone, dat was geïnspireerd op de Crash modus uit Burnout. Dat was de serie waar Criterion aan werkte voor ze aan Need for Speed werden gezet en later weer andere projecten om vervolgens weer terug te keren bij de Need for Speed serie.

Mocht Dangerous Driving niks zeggen, check dan even de launchtrailer van het eerste deel.