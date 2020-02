Dan Houser verlaat Rockstar Games

Dan Houser, mede-oprichten van het succesvolle Rockstar Games zal zijn taken bij de studio neerleggen. Een reden van zijn vertrek wordt niet gegeven.

Uit documenten die door Take-Two Interactive online zijn gezet blijkt dat Houser per 11 maart van dit jaar de studio officieel zal verlaten. In het document wordt tevens benoemd dat hij sinds de lente van 2019 al niet meer actief is. Zijn broer Sam, met wie hij onder andere de studio begon, blijft wel bij het bedrijf. Het is onbekend of Houser zich helemaal distantieert van de gameindustrie, of dat hij elders aan de slag gaat.

Dan Houser begon samen met zijn broer, Sam Houser en een aantal andere Rockstar Games eind jaren 90. Sindsdien zijn ze onder andere verantwoordelijk voor de immens populaire gamereeks Grand Theft Auto en Red Dead Redemption. Deze games zijn inmiddels goed voor ruim 150 miljoen verkochte exemplaren.