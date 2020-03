Cyberpunk 2077 nog steeds op schema voor september

CD Projekt Red heeft de ontwikkelaars van Cyberpunk 2077 thuis aan het werk gezet om ervan te voorkomen dat ze het ‘coronavirus’ verspreiden, maar ook om de game op tijd klaar te krijgen.

Op Twitter geeft het bedrijf een update over de stand van zaken en voornamelijk hoe ze optreden tegen COVID-19.

Many of you are probably wondering how things are at CD PROJEKT RED right now. Here’s a short update. pic.twitter.com/aWfHobgtoM

