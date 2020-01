Cyberpunk 2077 komt pas in september

De eerste helft van 2020 wordt toch niet zo spectaculair als we verwachten hadden. Eerst werd Marvel’s Avengers uitgesteld en nu dus ook Cyberpunk 2077.

In een verklaring laat CD Projekt weten dat de game in speelbare staat is, maar dat het team meer tijd nodig heeft om de game te polijsten.

De game zou zo complex zijn dat het team meer aandacht eraan wilt besteden. Ergens waren we al een beetje bang dat dit eraan zat te komen. Immers werd The Witcher 3 ook al uitgesteld. Gelukkig wachten we pas een jaar of zeven op deze game, dus die paar maanden moeten niet veel meer uitmaken, toch?

Cyberpunk 2077 zal nu op 17 september verschijnen en komt dan naar de pc, PlayStation 4 en Xbox One.