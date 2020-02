CD Projekt Red heeft goed nieuws voor degene die Cyberpunk 2077 gelijk bij de lancering willen spelen, maar ook op de next-gen console. Als je de game namelijk op de Xbox One koopt, krijg je de Xbox Series X versie gratis, zodra deze verkrijgbaar is.

Dit nieuws werd door de ontwikkelaar bekendgemaakt, nadat Microsoft het een en ander onthulde over de specs van de Xbox Series X. Daar bevestigden ze dat het doel hebben om de game 12 TFlops aan rekenkracht heeft en ondersteuning zal bieden tot 120fps. Ook lieten ze weten dat huidige Xbox One-games, inclusief de geüpgradet versies van Xbox 360 en originele Xbox games, speelbaar zullen zijn op de nieuwe console.

Microsoft maakt daarbij gebruik van nieuwe tech, genaamd Smart Delivery. Hiermee willen ze alle games van Microsoft Game Studios naar de nieuwe Xbox brengen. Daarnaast geeft het andere uitgevers de kans om hun games ook op beide consoles uit te brengen. CD Projekt Red laat dus weten hier gebruik van te zullen maken.

Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of #Cyberpunk2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. https://t.co/nfkfFLj85w

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 24, 2020