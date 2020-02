Criterion heeft weer de leiding over de Need for Speed franchise

Criterion Games heeft weer de leiding gekregen over de Need for Speed franchise.

Ghost Games, dat verantwoordelijk was voor de laatste vier delen uit de serie, zal voortaan als ‘enigineering hub’ functioneren. Het team uit Göteburg bestaat voor een deel uit de architecten die de Frostbite engine maakten en zullen door EA meer als ondersteunend team worden ingezet.

EA wil de meeste ontwikkelaars van Ghost Games overplaatsen naar Criterion en andere studios, maar er staan mogelijk 30 banen op gevaar. Dit zou voornamelijk komen doordat het team uit Göteburg nu te ruim bezet is. EA gaat keihard zoeken om deze mensen ergens anders aan de slag te laten gaan.

Volgens de uitgever is het moeilijk om een onafhankelijke studio in Göteburg te handhaven om aan AAA games te werken, aangezien ‘het talent daar ontbreekt’.

Criterion’s laatste game is Need for Speed: Wanted, dat in 2012 verscheen. Echter hielp de studio wel mee aan Rivals. Sindsdien werkt het team als ondersteuning voor Star Wars Battlefront 2 en Battlefield V.

EA laat in een reactie weten dat het team van Criterion de Need for Speed franchise naar de volgende generatie mag brengen. Daarnaast zal het team in Göteburg nog steeds ‘erg belangrijk’ zijn voor de uitgever. Het ziet er helaas wel slecht uit voor de Burnout-fans, want dit lijkt er voorlopig niet in te zitten.