Concurrentie van andere platformen voorkomt onthulling prijs PS5

Sony wil niet te snel open kaart spelen wat betreft de prijs van de PlayStation 5. Blijkbaar zorgt de concurrentie er voor dat ze nog even de kat uit de boom kijken.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers werd er aan de hoge heren van Sony gevraagd hoe het bedrijf de omschakeling maakt in hun game-divisie door de komst van de volgende generatie console. Zo werd er specifiek gevraagd welke factoren er bepalen welke prijs de console gaat krijgen en welke elementen zij controle over hebben en welke niet.

Volgens de CFO van Sony (Hiroki Totoki) gaan ze sowieso de controle over de loon- en personeelskosten onder controle houden. De voorbereiding zit voornamelijk in de productie en het zorgen voor voldoende voorraad.

Wat Sony daarentegen niet in de hand heeft, is de concurrentie van andere platformen. Deze zouden er voor zorgen dat Sony de prijs van de PS5 nog niet onthullen. Het lijkt er haast op dat Sony eventueel nog wil kunnen reageren op de prijs van de concurrentie.

Niet alleen de concurrentie, maar ook de eigen kosten aan promotie zouden aandeel hebben in het maken van een prijskaartje voor de console. Deze zou namelijk kunnen bepalen tot hoeveel Sony bereikt is te gaan met de marketing rondom de nieuwe console. Bovendien willen ze dat de PS5 gewoon vanaf de lancering voor winst kan zorgen.

Het is nog even afwachten dus tot we een prijs voor de console weten. We zijn benieuwd of dat nog deze maand gaat gebeuren of dat men echt gaat wachten tot Microsoft iets gaat melden.. Volgens geruchten wordt de console van Microsoft namelijk duurder dan de PS5, al lijkt dat nu alleen maar gespeculeer.