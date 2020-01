Commandos 2 HD Remaster met trailer en releasedatum

Het is eind deze week tijd voor een langverwachte, nieuwe uitgave van het vervolg op de populaire pc-game Commandos: Behind Enemy Lines. Het origineel genaamd Commando’s 2 stamt alweer uit 2001. Nu, 19 jaar later komt er dankzij Kalypso Media een HD remake van dit vervolg.

Het origineel was het vervolg op een van de populairdere stealth games van die tijd waarin je met een groep commando’s door middel van point en click met je muis (toen nog met bal aan de onderkant) missies uit moest voeren om bijvoorbeeld de Duitse vijand op te blazen om gevangenen te bevrijden. De game speelt zich af tijdens de Tweede Wereld oorlog waarin je toegang krijgt tot negen verschillende soorten commando’s, ieder met zijn of haar eigen skills.

Zo kan je bijvoorbeeld sluipschutters op een gunstige positie zetten die vervolgens weer op een afstand infiltranten en spionnen beschermen die rechtstreeks de bezette gebieden binnendringen op jouw teken. Het is aan jou om de beste, snelste en slimste manier te bedenken om de missies te voltooien en de Duitsers een hak te zetten. Het spel vereist veel geduld en denkwerk. Dat eerste hebben we ook moeten hebben voor een heruitgave van deze game. Maar straks is het zover!

Commando’s 2 HD Remake wordt 24 januari 2020 verwacht op zo’n beetje alle platformen.

Zie hieronder de eerder verschenen trailer: