Command and Conquer Remastered Collection krijgt release date

Dat de opgepoetse versie in ontwikkeling is wisten we al enige tijd. Er zijn zelfs al een hoop beelden getoond, waar wij erg enthousiast van worden! Ook kunnen we je nu vertellen wanneer we met de games aan de slag mogen.

Het wordt een mooie zomer, verwachten we. Vanaf 5 juni 2020 mogen we namelijk aan de slag met Command and Conquer Remasterd Collection. De collectie bestaat uit Command and Conquer: Tiberium Wars, Command and Conquer: Red Alert en drie uitbereidingen: Covert Ops, Counterstrike en The Aftermath.

De remastered collection werd in 2018 aangekondigd en is sindsdien een project geweest waarbij de community erg actief heeft kunnen meedenken. Er zijn veel suggesties via diens Reddit-pagina geweest en de ontwikkelaar zou goed hebben geluisterd. EA heeft ook nauw samengewerkt met Westwood Studios, wie de games oorspronkelijk hebben ontwikkelt.

Door het goede communiceren met de community zijn er ook extra functies toevoegd. Zo kunnen we replays van onze potjes terugkijken, offline quicksaven om snel foutjes te herstellen en is er een map editor toegevoegd. Check alles in de uitgebreide aankondigingstrailer hierboven!